Син Порошенка сфотографувався з оголеним торсом - ЗМІ

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Фото: http://jetsetter.ua Михайло Порошенко сфотографувався з оголеним торсом.

Знімки з особистих акаунтів дітей президента опублікували в медіа

Знімки з особистих акаунтів дітей президента України Петра Порошенка, які навчаються в британському Concord College, опублікувало JetSetter.ua

Михайло Порошенко сфотографувався з оголеним торсом, а двійнята Олександра і Євгенія опублікували більш скромні фотографії.

Нагадаємо, в Concord College, де навчаються діти президента України, почалися випускні іспити. Перед цим для учнів організували традиційну заключну фотосесію на задньому дворі навчального закладу.