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    Син Порошенка сфотографувався з оголеним торсом - ЗМІ

    • Сьогодні, 13:24
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    Михайло Порошенко сфотографувався з оголеним торсом.
    Фото: http://jetsetter.ua
    Михайло Порошенко сфотографувався з оголеним торсом.

    Знімки з особистих акаунтів дітей президента опублікували в медіа

    Знімки з особистих акаунтів дітей президента України Петра Порошенка, які навчаються в британському Concord College, опублікувало JetSetter.ua

    Михайло Порошенко сфотографувався з оголеним торсом, а двійнята Олександра і Євгенія опублікували більш скромні фотографії.

    Нагадаємо, в Concord College, де навчаються діти президента України, почалися випускні іспити. Перед цим для учнів організували традиційну заключну фотосесію на задньому дворі навчального закладу.

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    Син Порошенка сфотографувався з оголеним торсом - ЗМІ
    Син Порошенка сфотографувався з оголеним торсом - ЗМІ
    Син Порошенка сфотографувався з оголеним торсом - ЗМІ
    Син Порошенка сфотографувався з оголеним торсом - ЗМІ

    Петро Порошенко Великобританія діти Україна
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