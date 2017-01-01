Син Порошенка сфотографувався з оголеним торсом - ЗМІ
- Сьогодні, 13:24
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Фото: http://jetsetter.ua
Михайло Порошенко сфотографувався з оголеним торсом.
Знімки з особистих акаунтів дітей президента опублікували в медіа
Знімки з особистих акаунтів дітей президента України Петра Порошенка, які навчаються в британському Concord College, опублікувало JetSetter.ua
Михайло Порошенко сфотографувався з оголеним торсом, а двійнята Олександра і Євгенія опублікували більш скромні фотографії.
Нагадаємо, в Concord College, де навчаються діти президента України, почалися випускні іспити. Перед цим для учнів організували традиційну заключну фотосесію на задньому дворі навчального закладу.