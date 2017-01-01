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    «Синдром Сбербанку»: низка російських банків визнала «паспорти» «ДНР» і «ЛНР»

    • Сьогодні, 12:45
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    Факт обслуговування фізосіб із «паспортами» «ДНР/ЛНР» підтвердив співробітник російського Юнікредит Банку

    Кілька російських банків почали обслуговувати фізичних осіб із «паспортами» самопроголошених «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки». Про це йдеться в публікації «Українських новин».

    «Все правильно, можна звертатися із «паспортом» «ДНР» для обслуговування», – повідомив УН співробітник банку ВТБ (Росія).

    Факт обслуговування фізосіб із «паспортами» «ДНР/ЛНР» також підтвердив співробітник російського Юнікредит Банку. «Так, у такому разі ви будете вважатися іноземцем. Якщо документ іноземною мовою, то необхідний буде його переклад та довідка про право проживання в РФ», – сказав співробітник контакт-центру банку.

    При цьому у контакт-центрах російських Альфа Банку і ОТП Банку повідомили, що для уточнення відповідної інформації необхідно звертатися безпосередньо до відділення банків із письмовою заявою, яку буде розглянуто у встановлені строки.

    Варто також зазначити, що низка банків відмовляється від прийому документів «ДНР» і «ЛНР». До таких банків належать дочірні американського і французького банків (Сітібанк і «Сетелем»). 20% банку «Сетелем» належить французькому BNP Paribas Group, Сітібанк належить американському банку Citi.

    До деяких російських банків, материнські структури яких мають представництва в Україні, не вдалося додзвонитися.

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