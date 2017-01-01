«Синдром Сбербанку»: низка російських банків визнала «паспорти» «ДНР» і «ЛНР»
- Сьогодні, 12:45
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Факт обслуговування фізосіб із «паспортами» «ДНР/ЛНР» підтвердив співробітник російського Юнікредит Банку
Кілька російських банків почали обслуговувати фізичних осіб із «паспортами» самопроголошених «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки». Про це йдеться в публікації «Українських новин».
«Все правильно, можна звертатися із «паспортом» «ДНР» для обслуговування», – повідомив УН співробітник банку ВТБ (Росія).
Факт обслуговування фізосіб із «паспортами» «ДНР/ЛНР» також підтвердив співробітник російського Юнікредит Банку. «Так, у такому разі ви будете вважатися іноземцем. Якщо документ іноземною мовою, то необхідний буде його переклад та довідка про право проживання в РФ», – сказав співробітник контакт-центру банку.
При цьому у контакт-центрах російських Альфа Банку і ОТП Банку повідомили, що для уточнення відповідної інформації необхідно звертатися безпосередньо до відділення банків із письмовою заявою, яку буде розглянуто у встановлені строки.
Варто також зазначити, що низка банків відмовляється від прийому документів «ДНР» і «ЛНР». До таких банків належать дочірні американського і французького банків (Сітібанк і «Сетелем»). 20% банку «Сетелем» належить французькому BNP Paribas Group, Сітібанк належить американському банку Citi.
До деяких російських банків, материнські структури яких мають представництва в Україні, не вдалося додзвонитися.