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    Синоптики обіцяють на сьогодні помірно теплу погоду

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    Тепла літня погода
    Тепла літня погода

    Суттєвих опадів не очікується

    У п’ятницю, 2 червня, температура повітря в Україні становитиме 18-23 градуси тепла, на півдні впродовж дня вона підвищиться до 25 градусів тепла. 

    У більшості областей очікується суха повітряна маса, лише на сході та півночі місцями пройдуть дощі з грозами. 

    У західній частині без опадів. Вночі 8-13 градусів тепла, вдень 18-23 градуси тепла, повідомляє Opogode.

    У північних областях суттєвих опадів не очікується, лише місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень 18-23 градуси тепла.

    У східних областях пройдуть невеликі дощі, у Донецькій області без істотних опадів. Температура повітря вночі 11-16 градусів тепла, вдень 19-24 градуси тепла.

    У центральній частині - без опадів. Температура повітря вночі 11-16 градусів тепла, вдень 19-24 градуси тепла.

    У південній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 12-17 градусів тепла, вдень 21-25 градусів тепла.

    У Києві 2 червня суттєвих опадів не очікується. Температура повітря вночі 10-12 градусів тепла, вдень 21-23 градуси тепла.

    Вітер в Україні північно-західний, 5-12 метрів за секунду.

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