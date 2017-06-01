Синоптики обіцяють на сьогодні помірно теплу погоду

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Тепла літня погода

Суттєвих опадів не очікується

У п’ятницю, 2 червня, температура повітря в Україні становитиме 18-23 градуси тепла, на півдні впродовж дня вона підвищиться до 25 градусів тепла.

У більшості областей очікується суха повітряна маса, лише на сході та півночі місцями пройдуть дощі з грозами.

У західній частині без опадів. Вночі 8-13 градусів тепла, вдень 18-23 градуси тепла, повідомляє Opogode.

У північних областях суттєвих опадів не очікується, лише місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень 18-23 градуси тепла.

У східних областях пройдуть невеликі дощі, у Донецькій області без істотних опадів. Температура повітря вночі 11-16 градусів тепла, вдень 19-24 градуси тепла.

У центральній частині - без опадів. Температура повітря вночі 11-16 градусів тепла, вдень 19-24 градуси тепла.

У південній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 12-17 градусів тепла, вдень 21-25 градусів тепла.

У Києві 2 червня суттєвих опадів не очікується. Температура повітря вночі 10-12 градусів тепла, вдень 21-23 градуси тепла.

Вітер в Україні північно-західний, 5-12 метрів за секунду.