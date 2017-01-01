Синоптики попередили українців про погіршення погоди

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21 травня у більшості областей очікуються короткочасні дощі, місцями грози

21 травня у більшості областей очікуються короткочасні дощі, місцями грози

В Україні в неділю, 21 травня, на більшій території України очікуються дощі та грози.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише прес-служба Українського гідрометцентру.

Зазначається, що на крайньому заході та півдні країни пройде невеликий дощ, а вдень у більшості областей очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

«Вітер північний і північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, у західних областях до 13°; вдень 18-23°, на високогір’ї Карпат 10-15°», – йдеться в повідомленні.

Прогноз погоди 21 травня

У понеділок, 22 травня, дощі і грози трохи припиняться. Сонячно буде в Луцьку, Рівному, Житомирі, Чернігові та Києві. Також дощів не прогнозують у Сумах.

Тут буде трохи прохолодніше – вдень очікується до 19 градусів вище нуля.