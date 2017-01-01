Синоптики попередили українців про погіршення погоди
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21 травня у більшості областей очікуються короткочасні дощі, місцями грози
21 травня у більшості областей очікуються короткочасні дощі, місцями грозиВ Україні в неділю, 21 травня, на більшій території України очікуються дощі та грози.
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Про це на своїй сторінці у Facebook пише прес-служба Українського гідрометцентру.
Зазначається, що на крайньому заході та півдні країни пройде невеликий дощ, а вдень у більшості областей очікуються короткочасні дощі, місцями грози.
«Вітер північний і північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, у західних областях до 13°; вдень 18-23°, на високогір’ї Карпат 10-15°», – йдеться в повідомленні.
Прогноз погоди 21 травня
У понеділок, 22 травня, дощі і грози трохи припиняться. Сонячно буде в Луцьку, Рівному, Житомирі, Чернігові та Києві. Також дощів не прогнозують у Сумах.
Тут буде трохи прохолодніше – вдень очікується до 19 градусів вище нуля.