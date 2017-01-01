Синоптики попереджають про густий туман і штормовий вітер в Україні

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Штормовий вітер

Через туман видимість становитиме до 200-500 м

У середу, 18 січня, на території більшості областей України туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Вранці в Україні, крім Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей та Криму — туман, видимість до 200-500 м», - йдеться у повідомленні.

Крім того, сьогодні в Одеській, Миколаївській , Херсонській, Запорізькій областях та в Криму очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

У більшості областей України температура повітря очікується вночі 6-12 градусів морозу, місцями до -14, вдень 1-7 градусів морозу, в Криму до 0-4 градусів тепла.

У Києві 18 січня очікується місцями невеликий сніг. Температура повітря вночі 7-9, на околицях до 10-13 градусів морозу, вдень 3-5 градусів морозу.