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    Синоптики попереджають про заморозки та дощі в західних областях

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    Синоптики попереджають про заморозки та дощі в західних областях
    Синоптики попереджають про заморозки та дощі в західних областях

    Заморозки на поверхні ґрунту спостерігатимуться в межах 0... +2 °С

    У ніч 1 травня в західних областях України очікуються заморозки та сильні дощі.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    За прогнозами метеорологів, заморозки на поверхні ґрунту спостерігатимуться в межах 0... +2 °С.

    У Чернівецькій, Івано-Франківській та Хмельницькій областях синоптики обіцяють сильні дощі.

    У зв’язку з відлигою та опадами у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень).

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