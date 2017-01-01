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Синоптики попереджають про заморозки та дощі в західних областях

Заморозки на поверхні ґрунту спостерігатимуться в межах 0... +2 °С

У ніч 1 травня в західних областях України очікуються заморозки та сильні дощі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За прогнозами метеорологів, заморозки на поверхні ґрунту спостерігатимуться в межах 0... +2 °С.

У Чернівецькій, Івано-Франківській та Хмельницькій областях синоптики обіцяють сильні дощі.

У зв’язку з відлигою та опадами у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень).