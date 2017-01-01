Синоптики попереджають про заморозки та дощі в західних областях
- Сьогодні, 22:29
-
Розсилка
Синоптики попереджають про заморозки та дощі в західних областях
Заморозки на поверхні ґрунту спостерігатимуться в межах 0... +2 °С
У ніч 1 травня в західних областях України очікуються заморозки та сильні дощі.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
За прогнозами метеорологів, заморозки на поверхні ґрунту спостерігатимуться в межах 0... +2 °С.
У Чернівецькій, Івано-Франківській та Хмельницькій областях синоптики обіцяють сильні дощі.
У зв’язку з відлигою та опадами у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень).