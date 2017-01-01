Синоптики попереджають: в Україні різке погіршення погоди

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Мокрий сніг більш імовірний в західних областях, також на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Полтавщині

У четвер, 16 березня, практично на всій території країни прогнозуються дощі, мокрий сніг, поривчастий вітер і зниження температури повітря.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

«Мокрий сніг більш імовірний в західних областях, також на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Полтавщині, в районі Кропивницького і Вінниці. Вітер, може, і штормовим не буде, але колючим і поривчастим – так», – написала синоптик.

За її словами, хмарність з опадами не дадуть стовпчикам термометрів піднятися протягом четверга вище +4 – +8 градусів. Найближчої ночі – взагалі від 2 морозу до 4 тепла.

«У Києві четвер також дощовий і холодний, вночі 1-3 тепла, вдень + 4 + 6 градусів. Не виключаю завтра в столиці мокрий сніг», – прогнозує Діденко.