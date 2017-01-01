Синоптики прогнозують на четвер дощі

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Дощова погода

У Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ

У четвер, 25 травня, в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +20...+22 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, дощ, подекуди гроза, вночі на Закарпатті та Прикарпатті місцями сильний дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+14 градусів, вдень +10...+19 градусів. У Карпатах дощ, подекуди гроза, вночі місцями сильний дощ, температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +10...+15 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ із грозою, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +17...+25 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки у Вінницькій області дощ, місцями гроза, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +18...+25 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +18...+24 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+13 градусів, вдень +18...+24 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+13 градусів, вдень +16...+23 градуси. У Ялті без опадів. Температура вночі +9...+11 градусів, вдень +19...+21 градус.