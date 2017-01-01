Синоптики прогнозують похолодання в деяких областях України
- Сьогодні, 06:45
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На заході України синоптики прогнозують дощі та суттєве похолодання
З суботи значно похолодає у західних областяхУ суботу, 29 квітня, у Києві та більшості центральних та східних областей України буде сухо та сонячно. Натомість на заході України прогнозують дощі та суттєве похолодання.
Як повідомляє у Facebook синоптик Наталка Діденко, саме з суботи значно похолодає у західних областях і це похолодання ще більше посилиться 30 квітня.
За її прогнозами, періодичні дощі та висока вологість повітря комфорту не додадуть. Вдень суботи температура у західних областях не підніметься вище 5-10 градусів за Цельсієм.
«Тому, якщо ви вихідними запланували подорож на захід України, будь ласка, візьміть із собою прогноз, а також теплішу одежу, міцні високі кросівки та парасолі», – рекомендує синоптик.
У решті областей України збережеться переважно суха та сонячна погода.
Прогноз погоди на суботу, 29 квітня, у містах України:
- Ужгород – вночі 10-12, вдень 16-18 тепла і дощ
- Львів – вночі 9-11, вдень 12-14 з можливимми дощами
- Івано-Франківськ – вночі 10-12, вдень 14-16 і ймовірні дощі
- Тернопіль – вночі 11-13, вдень 15-17, дощ
- Чернівці – вночі 9-11, вдень 17-19 і дощі
- Хмельницький – вночі 10-12, вдень 18-20, дощ
- Луцьк – вночі 9-11, вдень 12-14 і дощі
- Рівне – вночі 10-12, вдень 14-16, дощі
- Житомир – вночі 9-11, вдень температура підніметься до 20-22, але можливі дощі
- Вінниця – вночі 8-10, без опадів, вдень 21-23 і можливий дощ
- Одеса – вночі 6-8, вдень 13-15, дощів не прогнозують
- Миколаїв – вночі 6-8, вдень 19-21, без опадів
- Херсон – вночі 7-9, вдень 20-22, сонячно
- Сімферополь – вночі 7-9, вдень 22-24, сухо і сонячно
- Кропивницький – вночі 6-8, вдень, 22-24, без опадів
- Черкаси – вночі 7-9, вдень 22-24, без опадів
- Чернігів – вночі 7-9, вдень 22-24, сухо і сонячно
- Суми – вночі 7-9, вдень 22-24
- Полтава – вночі 7-9, вдень 22-24, без опадів
- Дніпро – вночі 6-8, вдень 22-24
- Запоріжжя – вночі 6-8, вдень 20-22
- Донецьк – вночі 6-8, вдень 21-23, без опадів
- Луганськ – вночі 6-8, вдень 21-23
- Харків – вночі 6-8, вночі 21-23, без опадів
- Київ – вночі 8-10, вдень 22-24, опадів не прогнозують.