Синоптики прогнозують похолодання в деяких областях України

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На заході України синоптики прогнозують дощі та суттєве похолодання

З суботи значно похолодає у західних областях

У суботу, 29 квітня, у Києві та більшості центральних та східних областей України буде сухо та сонячно. Натомість на заході України прогнозують дощі та суттєве похолодання.

Як повідомляє у Facebook синоптик Наталка Діденко, саме з суботи значно похолодає у західних областях і це похолодання ще більше посилиться 30 квітня.

За її прогнозами, періодичні дощі та висока вологість повітря комфорту не додадуть. Вдень суботи температура у західних областях не підніметься вище 5-10 градусів за Цельсієм.

«Тому, якщо ви вихідними запланували подорож на захід України, будь ласка, візьміть із собою прогноз, а також теплішу одежу, міцні високі кросівки та парасолі», – рекомендує синоптик.

У решті областей України збережеться переважно суха та сонячна погода.

Прогноз погоди на суботу, 29 квітня, у містах України: