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    Синоптики прогнозують похолодання в деяких областях України

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    На заході України синоптики прогнозують дощі та суттєве похолодання
    На заході України синоптики прогнозують дощі та суттєве похолодання

    З суботи значно похолодає у західних областях

    У суботу, 29 квітня, у Києві та більшості центральних та східних областей України буде сухо та сонячно. Натомість на заході України прогнозують дощі та суттєве похолодання.

    Як повідомляє у Facebook синоптик Наталка Діденко, саме з суботи значно похолодає у західних областях і це похолодання ще більше посилиться 30 квітня.

    За її прогнозами, періодичні дощі та висока вологість повітря комфорту не додадуть. Вдень суботи температура у західних областях не підніметься вище 5-10 градусів за Цельсієм.

    «Тому, якщо ви вихідними запланували подорож на захід України, будь ласка, візьміть із собою прогноз, а також теплішу одежу, міцні високі кросівки та парасолі», – рекомендує синоптик.

    У решті областей України збережеться переважно суха та сонячна погода.

    Прогноз погоди на суботу, 29 квітня, у містах України:

    • Ужгород – вночі 10-12, вдень 16-18 тепла і дощ
    • Львів – вночі 9-11, вдень 12-14 з можливимми дощами
    • Івано-Франківськ – вночі 10-12, вдень 14-16 і ймовірні дощі
    • Тернопіль – вночі 11-13, вдень 15-17, дощ
    • Чернівці – вночі 9-11, вдень 17-19 і дощі
    • Хмельницький – вночі 10-12, вдень 18-20, дощ
    • Луцьк – вночі 9-11, вдень 12-14 і дощі
    • Рівне – вночі 10-12, вдень 14-16, дощі
    • Житомир – вночі 9-11, вдень температура підніметься до 20-22, але можливі дощі
    • Вінниця – вночі 8-10, без опадів, вдень 21-23 і можливий дощ
    • Одеса – вночі 6-8, вдень 13-15, дощів не прогнозують
    • Миколаїв – вночі 6-8, вдень 19-21, без опадів
    • Херсон – вночі 7-9, вдень 20-22, сонячно
    • Сімферополь – вночі 7-9, вдень 22-24, сухо і сонячно
    • Кропивницький – вночі 6-8, вдень, 22-24, без опадів
    • Черкаси – вночі 7-9, вдень 22-24, без опадів
    • Чернігів – вночі 7-9, вдень 22-24, сухо і сонячно
    • Суми – вночі 7-9, вдень 22-24
    • Полтава – вночі 7-9, вдень 22-24, без опадів
    • Дніпро – вночі 6-8, вдень 22-24
    • Запоріжжя – вночі 6-8, вдень 20-22
    • Донецьк – вночі 6-8, вдень 21-23, без опадів
    • Луганськ – вночі 6-8, вдень 21-23
    • Харків – вночі 6-8, вночі 21-23, без опадів
    • Київ – вночі 8-10, вдень 22-24, опадів не прогнозують.

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