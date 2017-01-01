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    Ситуація в АТО загострюється: в Авдіївці відбувся бій

    • Сьогодні, 00:18
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    Ворог відкрив вогонь з гранатометів, і з кожною годиною нарощував калібр зброї

    Сьогодні, 19 січня, під Авдіївка українські позиції під обстрілом перебували з обіду. Ворог відкрив вогонь з гранатометів, і з кожною годиною нарощував калібр зброї.

    Армійці змушені відповідати. Вогнем українські захисники намагаються перешкодити ворожим розвідникам, що підкрадаються до позицій ВСУ.

    Про це повідомляє sprotyv.info.

    Обстріл посилюється. З кожною новою атакою терористи застосовують зброю більшого калібру. Так, до позицій армійців під прикриттям вогню намагається підійти диверсійна група противника.

    За словами бійців, на початку року у бойовиків відбулася ротація. На ворожих позиціях тепер терористичний батальйон «Спарта». 

    Джерело: 5 канал

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