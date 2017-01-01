Ситуація в АТО загострюється: в Авдіївці відбувся бій

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Ворог відкрив вогонь з гранатометів, і з кожною годиною нарощував калібр зброї

Сьогодні, 19 січня, під Авдіївка українські позиції під обстрілом перебували з обіду. Ворог відкрив вогонь з гранатометів, і з кожною годиною нарощував калібр зброї.

Армійці змушені відповідати. Вогнем українські захисники намагаються перешкодити ворожим розвідникам, що підкрадаються до позицій ВСУ.

Про це повідомляє sprotyv.info.

Обстріл посилюється. З кожною новою атакою терористи застосовують зброю більшого калібру. Так, до позицій армійців під прикриттям вогню намагається підійти диверсійна група противника.

За словами бійців, на початку року у бойовиків відбулася ротація. На ворожих позиціях тепер терористичний батальйон «Спарта».

Джерело: 5 канал