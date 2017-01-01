Ситуація в АТО загострюється: в Авдіївці відбувся бій
- Сьогодні, 00:18
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Ворог відкрив вогонь з гранатометів, і з кожною годиною нарощував калібр зброїСьогодні, 19 січня, під Авдіївка українські позиції під обстрілом перебували з обіду. Ворог відкрив вогонь з гранатометів, і з кожною годиною нарощував калібр зброї.
Армійці змушені відповідати. Вогнем українські захисники намагаються перешкодити ворожим розвідникам, що підкрадаються до позицій ВСУ.
Про це повідомляє sprotyv.info.
Обстріл посилюється. З кожною новою атакою терористи застосовують зброю більшого калібру. Так, до позицій армійців під прикриттям вогню намагається підійти диверсійна група противника.
За словами бійців, на початку року у бойовиків відбулася ротація. На ворожих позиціях тепер терористичний батальйон «Спарта».
Джерело: 5 канал