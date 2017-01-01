Ситуація в районі проведення АТО ускладнюється: є поранені

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По захисниках Водяного ворог відкривав вогонь зі 122мм артилерії і мінометів калібру 120мм

Ситуація в районі проведення АТО ускладнюється. За минулу добу російсько-окупаційні війська 64 рази обстріляли позиції Збройних Сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На приморському напрямку, по захисниках Водяного, ворог відкривав вогонь зі 122мм артилерії, мінометів калібру 120мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП. Оборонців Новотроїцького обстрілював з мінометів калібру 120мм та гранатометів. По опорних пунктах поблизу Березового, Марїнки та Красногорівки гатив з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. По позиціях в районі Гнутового та Гранітного бив з протитанкових гранатометів.

По захисниках Гнутового та Талаківки противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та з озброєння БМП. Морських піхотинців під Широкиним обстрілював зі стрілецької зброї, а поблизу Мар’їнки активізувався ворожий снайпер.

На донецькому напрямку, по захисниках Шахти «Бутівка» били міномети калібру 120мм та кулемети великих калібрів. Оборонців Авдіївки та Опитного ворог накривав вогнем 82мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По опорних пунктах поблизу Зайцевого, Пісків та Луганського противник гатив з гранатометів та кулеметів великих калібрів, а позиції в районі Кам’янки обстріляв з кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї.

На луганському напрямку, оборонців Кримського та Катеринівки противник обстрілював з мінометів калібру 82мм, по захисниках Валуйського, станиці Луганської та селища Донець – бив з гранатометів. Опорні пункти в районі Лобачевого обстрілював зі стрілецької зброї.

За минулу добу п’ятеро військовослужбовців сил АТО отримали поранення.