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    Ситуація в зоні АТО загострилася: бойовики з «Градів» обстріляли район Опитного

    • Сьогодні, 03:34
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    Бойовики з &laquo;Градів&raquo; обстріляли район Опитного
    Бойовики з «Градів» обстріляли район Опитного

    Загострилася ситуація й у південному та східному передмісті Авдіївки

    З настанням сутінків 22 травня російсько-терористичні війська значно підвищили свою вогневу активність на окремих ділянках лінії зіткнення, застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    Зокрема, позиції ЗС України в районі Опитного вони обстріляли з РСЗО «Град». По наших опорних пунктах загарбники випустили щонайменше півтора десятка реактивних снарядів.

    Окрім того, загострилася ситуація й у південному та східному передмісті Авдіївки. Там бандити інтенсивно обстріляли наші укріплення з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також стрілецької зброї та гранатометів.

    Водночас на приморському напрямку противник майже три десятки 120-мм мін випустив по позиціях сил АТО поблизу Павлополя.

    Як повідомлялося, проросійські бойовики з початку доби 30 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України. В результаті один український військовий отримав поранення.

    АТО
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