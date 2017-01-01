Ситуація в зоні АТО загострилася: бойовики з «Градів» обстріляли район Опитного

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Бойовики з «Градів» обстріляли район Опитного

Загострилася ситуація й у південному та східному передмісті Авдіївки

З настанням сутінків 22 травня російсько-терористичні війська значно підвищили свою вогневу активність на окремих ділянках лінії зіткнення, застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема, позиції ЗС України в районі Опитного вони обстріляли з РСЗО «Град». По наших опорних пунктах загарбники випустили щонайменше півтора десятка реактивних снарядів.

Окрім того, загострилася ситуація й у південному та східному передмісті Авдіївки. Там бандити інтенсивно обстріляли наші укріплення з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також стрілецької зброї та гранатометів.

Водночас на приморському напрямку противник майже три десятки 120-мм мін випустив по позиціях сил АТО поблизу Павлополя.

Як повідомлялося, проросійські бойовики з початку доби 30 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України. В результаті один український військовий отримав поранення.