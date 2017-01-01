Ситуація в зоні АТО ускладнюється: 106 обстрілів, поранено шість бійців

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Бойовики використовують зброю, що згідно Мінським домовленостям мала би бути відведеною від лінії зіткнення

Ситуація в районі проведення АТО ускладнюються, кількість обстрілів позицій Збройних Сил України збільшується. За добу поранено 6 українських бійців та одного травмовано.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Російськими терористичними військами все більше використовується зброя, що згідно Мінським домовленостям мала би бути відведеною від лінії зіткнення. Всього зафіксовано 106 обстрілів, з них 44 з використанням мінометів, двічі танків та 1 раз артилерії калібром 122 мм.

Найбільше обстрілів на Маріупольському напрямку, де під мінометним вогнем ворога опинились позиції в районі Водяного, Павлополя та Гнутового. В Мар’їнці вів вогонь танк, у Водяному, Широкіному та Березовому БМП. Активізувались снайпери неподалік Гнутового, Новомихайлівці та Широкіного.

На Донецькому напрямку найгарячіше було в районі Авдіївки, де російські найманці інтенсивно вели вогонь по наших укріпленнях з кулеметів, гранатометів різних систем, мінометів, а згодом ще й з танку. По позиціях поруч Зайцевого, Опитного, шахти Бутівки, Луганського, Троїцького та Камянки ворог гатив з гранатометів та мінометів, а біля Луганського з артилерії калібром 122 мм.

На Луганщині по опорних пунктах біля Кримського били міномети калібру 120 мм, гранатомети та кулемети. На позиціях під Новоолександрівкою, Жовтим та Новозванівкою діяли ворожі снайпери.



