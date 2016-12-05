Скандал у Мінагропроді: переговори з іранською делегацією завершились за одну хвилину

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Візит міністра сільського господарства Ірану до Києва завершився конфузом

8–11 березня в Україні з офіційним візитом перебуває делегація Ісламської Республіки Іран. У рамках чергового засідання Міждержавної комісії з економічної та торговельної співпраці між Україною та Іраном має відбутися серія двосторонніх зустрічей, зокрема з Міненерго, Мінагрополітики, представниками корпоративного сектора.

На сьогодні, 9 березня, була запланована зустріч глави делегації, міністра сільського господарства Ірану Махмуда Ходжаті з його українським колегою, главою Мінагропроду Тарасом Кутовим. За інформацією джерел «Главкома», які мають стосунок до організації візиту іранської делегації, перебування гостей в Мінагрополітики тривало рівно одну хвилину.

«Коли делегація зайшла до зали, то їм повідомили що міністра не буде. Вони були так обурені цією неповагою, що розвернулися і вийшли», – розповів інсайдер.

За його словами, зустріч готувалася кілька місяців.

За офіційною версією, міністр агрополітики Кутовий захворів. На зустрічі в Міністерстві аграрної політики та продовольства передбачалося обговорити обмін досвідом у галузі органічного виробництва, нарощування торгівлі сільгосптоварами, зокрема молочною продукцією, зерном, м'ясом птиці і овочами.

За підсумками 2016 року Іран посідає шосте місце за обсягом української сільгосппродукції, що експортується. Товарообіг між країнами в 2016 році становив $806,8 млн. Експорт української продукції зріс на 236,5 млн доларів порівняно з 2015 роком і становив 677,7 млн дол. Здебільшого Україна постачає до Ірану зернові, олійні, соняшникову олію.