Скандальна співачка Лобода оголосила про великий концерт у Москві

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Афіша Світлани Лободи

Сольний концерт співачки в російській столиці заплановано на 31 березня 2017 року

Світлана Лобода збирається дати концерт у Москві. Про це свідчить розміщена на офіційній сторінці у Facebook афіша співачки.

Згідно з інформацією, сольний концерт у російській столиці заплановано на 31 березня 2017 року, в той час як київський – на 8 березня.

Варто зазначити, що українські глядачі і продюсери стурбовані даним повідомленням і вважають, що зриви концертів в Україні восени минулого року Світлану нічого не навчили.

«Мені залишається шкодувати з приводу очевидної незручності для глядачів її концерту в Києві, оскільки всім відомо, як подібна інформація відгукується в патріотичному середовищі. І постраждають у першу чергу глядачі її концерту в Палаці спорту», – зокрема, таку думку висловив український продюсер Олександр Ягольник в інтерв'ю одному з українських видань.

Нагадаємо, у листопаді 2016 року Лобода «засвітилася» на двох російських музичних преміях.

У грудні у київському Палаці спорту відбулась друга церемонія нагородження премії M1 Music Awards 2016. На премії було визначено найкращих виконавців у 10 номінаціях, майже всі вони – російськомовні. Так, «Співачкою року» стала Світлана Лобода, яка примудрилася обійти Тіну Кароль і «Супербілявку» українського шоу-бізнесу Олю Полякову. Це викликало хвилю обурення в соцмережах. А в номінації «Співак року» здобув перемогу Monatik, хоча найкасовішим артистом країни третій рік поспіль залишається Олег Винник. «Гуртом року» стали «Время и Стекло», а «Альтернативою року» – група The HARDKISS. Статуетка M1 за «Найкращий кліп» дісталася Світлані Лободі, а найкращим хітом стала пісня «Умами» у виконанні дуету «Потап і Настя». У номінації «Прорив року» переміг романтичний Alekseev, а найкращим проектом року виявилися Mozgi. Статуетка в номінації «Золотий грамофон» дісталася Тіні Кароль.