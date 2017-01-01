Скоєно напад на голову наглядової ради «Київміськбуду»

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Збройний напад

Інцидент відбувався безпосередньо на очах працівників поліції

У понеділок, 24 квітня, близько 22-ї години здійснено збройний напад на голову наглядової ради публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» Володимира Слончака. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу холдингу.

За даними прес-служби, під час повернення додому в місто Васильків автомобіль марки «Мерседес» із державними номерами АІ 9400 АР спочатку переслідував, а потім почав блокувати рух машини Слончака. Під час руху невідомі відкрили вогонь по автівці посадовця. Аби врятуватися від нападників, водій авто заїхав на територію Васильківського відділу поліції на вул. Покровській,1. Зловмисників це не зупинило. Троє нападників вийшли з машини, почали стрілянину, а також застосували холодну зброю. У результаті конфлікту Слончак отримав ножове поранення.

За словами Слончака, під час інциденту, що відбувався безпосередньо на очах працівників поліції, правоохоронці не здійснили жодної спроби втрутитися.

«Найбільший подив і обурення у мене викликає бездіяльність поліції. Складалося враження, що поліцейські підіграють нападникам. Врешті-решт вони втрутились у конфлікт, але на моє глибоке переконання, не зробили абсолютно нічого для захисту наших з Віталієм (водій. – Ред.) життів», - зазначив Слончак.

Як виявилося, один із нападників — мешканець міста Васильків — Руслан Діденко. Це вдалося встановити під час фіксування документів зловмисника. Під час обшуку у чоловіка було вилучено вогнепальну зброю. Правоохоронці склали відповідний протокол.

ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» закликає всі правоохоронні органи до швидкого, об'єктивного та неупередженого розслідування не лише нападу, а й бездіяльності поліції.