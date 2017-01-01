Смертельна ДТП у Києві: 3-річна дівчинка загинула, водія дістають спецтехнікою
- Сьогодні, 21:46
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Через автопригоду перекрито рух в обидві сторониУ Солом'янському районі Києва на вулиці Вадима Гетьмана, 24 сталася жахлива автопригода: лоб в лоб зіткнулися «Мерседес Спринтер» і «Фіат Добло»
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Зі слів свідків, було чотири автомобілі - «Мерседес Спринтер», «Фіат Добло» та «Ауді», а четверта машина, яка і підрізала одну з постраждалих, зникла з місця пригоди.
«Фіат» вилетів на зустрічну смугу та від зіткнення перекинувся. Перехожі одразу підбігли та перевернули автівку. У легковику була молода сім'я - жінка, двоє дівчат до п'яти років та чоловік.
Трьох перших госпіталізували з важкими травмами, а чоловіка-водія МНСники ще вирізають з машини. Одна дівчинка 3-4 років померла у швидкій по дорозі до лікарні. Водій «Спринтера», хоча і отримав порізані рани, проте від госпіталізації відмовився.
На місці працює МНС та СОГ.
Через автопригоду перекрито рух в обидві сторони.
Джерело: Еспресо ТВ