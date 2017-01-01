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    Смертельна ДТП у Києві: 3-річна дівчинка загинула, водія дістають спецтехнікою

    • Сьогодні, 21:46
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    Через автопригоду перекрито рух в обидві сторони

    У Солом'янському районі Києва на вулиці Вадима Гетьмана, 24 сталася жахлива автопригода: лоб в лоб зіткнулися «Мерседес Спринтер» і «Фіат Добло»
    Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

    Зі слів свідків, було чотири автомобілі - «Мерседес Спринтер», «Фіат Добло» та «Ауді», а четверта машина, яка і підрізала одну з постраждалих, зникла з місця пригоди.

    «Фіат» вилетів на зустрічну смугу та від зіткнення перекинувся. Перехожі одразу підбігли та перевернули автівку. У легковику була молода сім'я - жінка, двоє дівчат до п'яти років та чоловік.

    Трьох перших госпіталізували з важкими травмами, а чоловіка-водія МНСники ще вирізають з машини. Одна дівчинка 3-4 років померла у швидкій по дорозі до лікарні. Водій «Спринтера», хоча і отримав порізані рани, проте від госпіталізації відмовився.

    На місці працює МНС та СОГ.

    Через автопригоду перекрито рух в обидві сторони.

    Джерело: Еспресо ТВ
    ДТП Київ
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