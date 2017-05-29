Соцмережі обурені призначенням главою міліції Дніпра екс-беркутівця

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Мер Дніпра Борис Філатов

Блогери пригадали Філатову, як «він відсиджувався в Ізраїлі під час Майдану»

У соціальних мережах обурюються через призначення екс-беркутівця Андрія Ткаченка главою муніципальної поліції Дніпра. Блогери дивуються, як міг мер Борис Філатов піти на таке призначення і пригадали йому, як «він відсиджувався в Ізраїлі під час Майдану».

Нагадаємо, в суботу Філатов написав у Facebook, що призначив главою муніципальної поліції колишнього співробітника «Беркута». «Я беру на роботу в міськвиконком командира дніпропетровського «Беркута» часів Майдану Андрія Ткаченка. Тепер він, а не правосек і доброволець Кирило Харахулах, буде командувати муніципалами...» – написав мер.

Журналіст і блогер Євген Назаренко запропонував на сторінці Філатова у Facebook представити нового голову муніципальної поліції на Інститутській, за що був заблокований мером Дніпра.

«Тут, схоже, одного мера, якого, по суті, Майдан завів у крісло, щоб не дай Бог туди не сів Вілкул, геть придавило короною. Досі ставився до нього нейтрально і в чомусь навіть із симпатією», – прокоментував блогер Роман Синіцин.

«Філатов уже перетворився з опонента і противаги Опоблоку в регіоні на зручну і робочу для них фігуру. Якщо чесно, я вже щось перестаю помічати між ними різницю», – прокоментував Роман Кулик.

Разом з тим політичний оглядач Олександр Аронець у своєму коментарі у Facebook зазначив, що Філатов не підтримував Майдан і перебував у той час в Ізраїлі.

«Просто штрих до портрету. Філатов пересидів усю Революцію гідності в Ізраїлі. А ми, лохи, тут життями ризикували і з «Беркутом» на смерть билися», – прокоментував він призначення Ткаченка главою муніципальної поліції міста.