Сьогодні до Миколаєва привезли Віфлеємський вогонь миру

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Пластуни передали лампадку із Вогнем Миру Митрополиту Миколаївському і Богоявленському Володимиру

Митрополит Володимир звернувся до присутніх із святковою привітальною промовою

Сьогодні зранку до Миколаєва прибув Віфлеємський вогонь миру. Символічний вогонь, запалений на місці народження Ісуса Христа миколаївцям привезли члени Національної скаутської організації України.

Пластуни передали лампадку із Вогнем Миру Митрополиту Миколаївському і Богоявленському Володимиру після завершення недільної літургії в Кафедральному соборі Касперівської ікони Божої матері Української православної церкви Київського патріархату на вул. Садовій, передає УНН.

Митрополит Володимир звернувся до присутніх із святковою привітальною промовою і віряни змогли взяти свічку з Вогнем Миру додому, щоб їхні оселі наповнились теплом Віфлеємської зірки.

Зазвичай у церкві Віфлеємський Вогонь Миру традиційно підтримується до 19 січня - другого Свят-вечора, коли люди святкують Водохреща. Після цього вогонь погасять.