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    Сьогодні друга річниця загибелі Кузьми Скрябіна

    • Сьогодні, 09:46
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    Сьогодні у Львові відбудеться автопробіг, присвячений другій річниці загибелі Андрія Кузьменка

    Сьогодні виповнюється два роки з дня загибелі відомого українського музиканта, керівника гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка.

    Кузьма Скрябін загинув вранці 2 лютого 2015 року в автокатастрофі біля села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області.

    Відбулося зіткнення позашляховика Toyota Sequoia, за кермом якого перебував співак, і молоковоза ГАЗ-53. Від отриманих травм Кузьма загинув на місці.

    Він повертався з Кривого Рогу, де напередодні його гурт дав концерт.

    У фатальній ДТП постраждали також дві жінки — пасажирки автівки Кузьменка та молоковоза відповідно.

    Сьогодні у Львові відбудеться автопробіг, присвячений другій річниці загибелі Андрія Кузьменка (Скрябіна).

    Маршрут автопробігу: «Арена-Львів» – вул. Стрийська – вул. Героїв Майдану – вул. Коперника – проспект Свободи. Початок збору учасників заходу – о 20:00 завтра, 2 лютого 2017 року, біля стадіону «Арена-Львів». Виїзд з «Арени-Львів» – о 20:30.

    Також 2 лютого о десятій годині ранку всі охочі можуть також відвідати поминальну службу в Брюховичах, у церкві Різдва Пресвятої Богородиці.

    А 3 лютого у Хмільному Домі Роберта Домса відбудеться вечір пам’яті Андрія Кузьменка, де місцеві гурти зіграють найкращі, найрідніші пісні Кузьми. Вхід вільний.

    Львів культура
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