  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сьогодні Польща вшановує пам'ять жертв Смоленської катастрофи

    • Сьогодні, 08:34
    • Розсилка
    Крипта, де покояться Лєх і Марія Качинські
    Крипта, де покояться Лєх і Марія Качинські

    У Варшаві та по всій Польщі відбудуться вшанувальні заходи

    У понеділок, 10 квітня, у Варшаві та по всій Польщі відбудуться заходи з вшанування жертв Смоленської катастрофи у сьому річницю трагедії.

    У них візьме участь керівництво Польщі, зокрема президент Анджей Дуда і прем'єр-міністр Беата Шидло.

    Зранку в одному з костелів у центрі Варшави відбудеться меса в пам'ять про жертв катастрофи. Згодом, символічно о 09:41 (за київським часом), у момент катастрофи, біля президентського палацу оголосять хвилину пам'яті, під час якої зачитають прізвища усіх 96-ти жертв трагедії. Упродовж дня на великому екрані навпроти президентського палацу демонструватимуться фільми, пов'язані зі Смоленською катастрофою.

    Президент Дуда разом з донькою загиблого у Смоленську екс-президента Мартою Качинською відвідають у Королівському замку у Кракові крипту, де покояться Лєх і Марія Качинські.

    О 17:30 біля президентського палацу у Варшаві відбудуться урочистості за участю президента Анджея Дуди і глави уряду Беати Шидло.

    Упродовж дня президент, а також представники партій відвідуватимуть кладовища по всій Польщі, де поховані жертви катастрофи.

    У Сеймі маршалок Марек Кухцінський відкриває виставку “Пам'ятаємо. 10.04.2010”, а в канцелярії Ради міністрів глава уряду відкриє меморіальну таблицю у пам'ять про екс-президента Качинського та його співпрацівників.

    Вдень у військово-технічній академії у Варшаві урядова підкомісія з розслідування причин Смоленської катастрофи представить результати своєї роботи.

    Ввечері у Варшаві відбудеться ще одне жалобне богослужіння після чого запланований марш пам'яті, який попрямує до президентського палацу. Тоді планується виступ лідера правлячої партії «Право і Справедливість» Ярослава Качинського.

    Сьогодні пам'ятні заходи відбудуться також і у Смоленську на місці катастрофи.  Як зазначають польські ЗМІ, цьогоріч Польща понизила ранг цих урочистостей до найнижчого рівня з моменту катастрофи - пам'ятні урочистості там очолить посол Польщі в Росії.

    Як відомо, 10 квітня 2010 року неподалік від військового аеродрому під Смоленськом розбився літак із президентом Польщі Лєхом Качинським та високопосадовцями польської влади. Тоді в катастрофі загинули всі 96 осіб, які перебували на борту Ту-154М.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    Польща
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ