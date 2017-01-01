Сьогодні Польща вшановує пам'ять жертв Смоленської катастрофи

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Крипта, де покояться Лєх і Марія Качинські

У Варшаві та по всій Польщі відбудуться вшанувальні заходи

У понеділок, 10 квітня, у Варшаві та по всій Польщі відбудуться заходи з вшанування жертв Смоленської катастрофи у сьому річницю трагедії.

У них візьме участь керівництво Польщі, зокрема президент Анджей Дуда і прем'єр-міністр Беата Шидло.

Зранку в одному з костелів у центрі Варшави відбудеться меса в пам'ять про жертв катастрофи. Згодом, символічно о 09:41 (за київським часом), у момент катастрофи, біля президентського палацу оголосять хвилину пам'яті, під час якої зачитають прізвища усіх 96-ти жертв трагедії. Упродовж дня на великому екрані навпроти президентського палацу демонструватимуться фільми, пов'язані зі Смоленською катастрофою.

Президент Дуда разом з донькою загиблого у Смоленську екс-президента Мартою Качинською відвідають у Королівському замку у Кракові крипту, де покояться Лєх і Марія Качинські.

О 17:30 біля президентського палацу у Варшаві відбудуться урочистості за участю президента Анджея Дуди і глави уряду Беати Шидло.

Упродовж дня президент, а також представники партій відвідуватимуть кладовища по всій Польщі, де поховані жертви катастрофи.

У Сеймі маршалок Марек Кухцінський відкриває виставку “Пам'ятаємо. 10.04.2010”, а в канцелярії Ради міністрів глава уряду відкриє меморіальну таблицю у пам'ять про екс-президента Качинського та його співпрацівників.

Вдень у військово-технічній академії у Варшаві урядова підкомісія з розслідування причин Смоленської катастрофи представить результати своєї роботи.

Ввечері у Варшаві відбудеться ще одне жалобне богослужіння після чого запланований марш пам'яті, який попрямує до президентського палацу. Тоді планується виступ лідера правлячої партії «Право і Справедливість» Ярослава Качинського.

Сьогодні пам'ятні заходи відбудуться також і у Смоленську на місці катастрофи. Як зазначають польські ЗМІ, цьогоріч Польща понизила ранг цих урочистостей до найнижчого рівня з моменту катастрофи - пам'ятні урочистості там очолить посол Польщі в Росії.

Як відомо, 10 квітня 2010 року неподалік від військового аеродрому під Смоленськом розбився літак із президентом Польщі Лєхом Качинським та високопосадовцями польської влади. Тоді в катастрофі загинули всі 96 осіб, які перебували на борту Ту-154М.

Джерело: Укрінформ