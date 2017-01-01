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    Сьогодні Порошенко зустрінеться із президентом Словенії

    • Сьогодні, 09:26
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    <p>Петро Порошенко та Борут Пахор</p>

    Петро Порошенко та Борут Пахор

    Президент республіки Словенія здійснить робочий візит в Україну

    Сьогодні, 12 лютого, президент України Петро Порошенко проведе зустріч з президентом Республіки Словенія Борутом Пахором.

    Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

    «12 лютого Президент України Петро Порошенко зустрінеться з Президентом Республіки Словенія Борутом Пахором, який здійснить робочий візит в Україну», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося раніше, Україна і Словенія домовилися реалізувати проекти з розмінування та захисту цивільного населення на Донбасі. Такої згоди досягли президент Петро Порошенко і словенський прем'єр-міністр Міро Церар.

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