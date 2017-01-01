Сьогодні Порошенко зустрінеться із президентом Словенії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко та Борут Пахор

Президент республіки Словенія здійснить робочий візит в Україну

Сьогодні, 12 лютого, президент України Петро Порошенко проведе зустріч з президентом Республіки Словенія Борутом Пахором.

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

«12 лютого Президент України Петро Порошенко зустрінеться з Президентом Республіки Словенія Борутом Пахором, який здійснить робочий візит в Україну», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, Україна і Словенія домовилися реалізувати проекти з розмінування та захисту цивільного населення на Донбасі. Такої згоди досягли президент Петро Порошенко і словенський прем'єр-міністр Міро Церар.