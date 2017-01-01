Сьогодні православні та греко-католики святкують Вознесіння

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Вознесіння Господнє

Свято Вознесіння Господнього належить до числа дванадцяти найбільших свят у церковному році

У четвер, 25 травня, православні та греко-католики святкують Вознесіння Господнє.

Свято Вознесіння Господнього належить до числа дванадцяти найбільших свят у церковному році і безпосередньо пов'язане із святом Воскресіння Ісуса Христа. Відзначається воно на сороковий день після Великодня.

Згідно із текстами Нового Заповіту, Вознесіння Господнє - день, коли Ісус Христос вознісся на Небо і сів «праворуч Отця». Ісус Христос явився своїм учням в Єрусалимі та звелів чекати пришестя Святого Духа. Він піднявся з учнями на гору Єлеонську, де востаннє благословив їх і вознісся.

Католики святкують Вознесіння в один день з православними. Відмінність полягає лише в тому, що починають відзначати свято за три дні до призначеної дати.

За традицією напередодні Вознесіння печуть млинці, дівчата водять хороводи, в церквах проводяться служби.

Також в цей день радять уважно спостерігати за погодою. Якщо на Вознесіння вона була хорошою, то такою протримається й до дня Святого Михайла (21 листопада). Дощ вважався поганим знаком - віщував хвороби і неврожай.

Роса в цей день вважається цілющою, а трави підсилюють і зберігають свої лікувальні властивості до настання Івана Купала (7 липня).

У народі Вознесіння традиційно пов'язують з урожаєм і зростанням. Свято припадає не зміну сезонів в сільському господарстві. На Вознесіння господині пекли хлібці-драбинки. Вважалося, що такі частування допоможуть душам предків якомога швидше піднестися на небо. Хлібці відносили на цвинтар і поле, щоб вище до неба тяглися жито і льон.

За старих часів також був звичай в цей день ходити один до одного в гості і дарувати господарям випечені «драбинки», зроблені з пшеничного тіста з медом і з цукровими візерунками.