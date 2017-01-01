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    Сьогодні Рада ЄС затвердить безвіз для України

    • Сьогодні, 08:39
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    Безвізовий режим для українських громадян набуде чинності, як планується, 11 червня

    У четвер, 11 травня, Рада Євросоюзу затвердить без обговорення введення безвізового режиму для України.

    Далі, за процедурою, президент Європарламенту та посол головуючої в Євросоюзі Мальти остаточно затвердять безвізовий режим для України 17 травня.

    У Страсбурзі церемонію підписання законодавчого регламенту планує відвідати президент України Петро Порошенко.

    Після опублікування безвізовий режим для українських громадян набуде чинності, як планується, 11 червня.

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