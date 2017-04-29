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    Сьогодні у Брюсселі відбудеться спеціальний саміт ЄС щодо Brexit

    • Сьогодні, 10:25
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    На саміті мають затвердити директиви для переговорів щодо Brexit

    У Брюсселі сьогодні відбудеться саміт лідерів 27 країн Європейського союзу, присвячений питанню виходу Великої Британії з ЄС. Про це повідомляє сайт Європейської ради.

    На саміті мають затвердити директиви для переговорів щодо Brexit. Керівні принципи визначать основу для переговорів і спільні позиції ЄС під час переговорів.

    Проект керівних принципів був запропонований президентом Європейської ради Дональдом Туском і представлений державам-членам 31 березня.

    Туск також запросив на саміт головного переговірника Європейського Союзу щодо Brexit Мішеля Барньє, щоб переконатися, що він «знайомий з поглядами глав держав і урядів».

    Нагадаємо, 29 березня президент Європейської ради Дональд Туск отримав від повіреного у справах Британії листа про формальний початок процедури Brexit.

    Таким чином, офіційна процедура виходу Британії зі складу ЄС розпочалася.

    Євросоюз планував почати предметні переговори про вихід Великої Британії з ЄС з 22 травня, але тепер цей термін перенесений через оголошення дострокових виборів у Британії.

     

    Джерело: Європейська правда

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