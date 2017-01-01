Сьогодні у мусульман розпочинається Рамадан

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Рамадан у мусульман

Повна відмова від людських потреб дає можливість мусульманам продемонструвати силу своєї віри

У суботу, 27 травня, у мусульман починається Рамадан, місяць обов'язкового посту. За цей місяць у денний час доби вони відмовляються від прийому їжі, пиття, куріння та інтимної близькості.

Піст починається з початку світанку і закінчується після заходу сонця. Вважається, що повна відмова від людських потреб дає можливість мусульманам продемонструвати силу своєї віри, мусульмани намагаються духовно очиститися від поганих думок і дій.

У цей місяць мусульмани підходять до молитв більш відповідально. Вони читають Коран, роздають добровільну (садака) та обов'язкову (закят) милостині.

Не дотримуватися цього посту можна тільки з поважної причини, інакше це вважається гріхом. Під час Рамадану мусульмани їдять тільки вранці на світанку перед молитвою і ввечері після заходу сонця.