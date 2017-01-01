Сьогодні у Німеччині обиратимуть нового президента

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З п'яти кандидатів широку підтримку має лише один - представник соціал-демократів Франк-Вальтер Штайнмаєр

В засіданні Федеральних зборів братимуть участь і представники партій, які не представлені в Бундестазі

У неділю, 12 лютого, у Німеччині обиратимуть нового федерального президента. З п'яти кандидатів широку підтримку має лише один - представник соціал-демократів Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Нового президента Німеччини обиратимуть Федеральні збори у складі 1260 осіб. Одна половина з них - депутати Бундестагу, а друга - виборники, яких відряджають до Берліна парламенти федеральних земель.

Тому в засіданні Федеральних зборів у неділю братимуть участь і представники партій, які не представлені в Бундестазі. При цьому виборниками від земель не обов’язково повинні бути самі регіональні політики.

Як очікується, о 12 годині Федеральні збори відкриє голова Бундестагу Норберт Ламмерт. Після першого туру голосування, який, за попередніми оцінками, триватиме близько двох годин, відбудеться підрахунок голосів. Якщо один із кандидатів отримає щонайменше 631 голос, то вибори на цьому закінчаться.

Цілком імовірно, що так і станеться. Адже колишній міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр і один із найпопулярніших політиків Німеччини, - очевидний фаворит.

61-річного Штайнмаєра підтримує не лише його Соціал-демократична партія Німеччини, а й Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз.

Таким чином Штайнмаєр може розраховувати на те, що самі лише члени Федеральних зборів від СДПН та ХДС/ХСС забезпечать йому комфортну більшість голосів, адже ці три партії разом мають понад 900 голосів у Федеральних зборах.

Окрім того, за Штайнмаєра може проголосувати більшість зі 147 членів Федеральних зборів від Зелених. У «Вільній демократичній партії» теж оголосили, що підтримають Штайнмаєра.

Альтернативою Штайнмаєру виступають ще четверо кандидатів. Ліва партія висунула свого кандидата у президенти - кельнського науковця, який вивчає проблеми бідності, Кристофа Буттервеґе. Баварська партія «Вільні виборці» запропонувала популярного юриста, актора й телеведучого Александера Гольда. Правопопулістська «Альтернатива для Німеччини» висунула свого кандидата - віце-голову партії 75-річного Альбрехта Ґлазера.

І останньою, напередодні, вже майже перед самими виборами, Партія піратів оголосила, що відряджає на вибори Енґельберта Зоннеборна, батька сатирика Мартіна Зоннеборна.