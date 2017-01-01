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    Сьогодні у Раді - година запитань до уряду

    • Сьогодні, 10:05
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    Завершиться пленарний тиждень традиційно виступами депутатів у різному

    У Верховній Раді сьогодні відбудеться традиційна година запитань до уряду.

    Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання.

    Крім того, до порядку денного засідання парламенту у п'ятницю внесено розгляд законопроекту щодо обов'язковості харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів та проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання корупції. 

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