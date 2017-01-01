Сьогодні у Раді - година запитань до уряду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Завершиться пленарний тиждень традиційно виступами депутатів у різному

У Верховній Раді сьогодні відбудеться традиційна година запитань до уряду.

Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання.

Крім того, до порядку денного засідання парламенту у п'ятницю внесено розгляд законопроекту щодо обов'язковості харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів та проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання корупції.