Сьогодні у Раді - година запитань до уряду
- Сьогодні, 10:05
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Завершиться пленарний тиждень традиційно виступами депутатів у різному
У Верховній Раді сьогодні відбудеться традиційна година запитань до уряду.
Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання.
Крім того, до порядку денного засідання парламенту у п'ятницю внесено розгляд законопроекту щодо обов'язковості харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів та проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання корупції.