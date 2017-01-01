Сьогодні Україна вдруге представить свої аргументи у Міжнародному суді ООН



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українська сторона має відповідь щодо кожної позиції за фактами, викладеними вчора росіянами – Зеркаль

У Міжнародному суді ООН 8 березня відбудеться третій день публічних слухань за позовом України до Росії. У середу вдруге свої аргументи наводитиме українська сторона.

Голова української делегації, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль зазначила, що українська сторона має відповідь щодо кожної позиції за фактами, викладеними вчора росіянами.

«Аргументи російської сторони, викладені вчора, є досить добре підготовленими, хоч і будуються на хворобливій логіці. Видима частина – факти. Ваша реакція на вчорашні виступи РФ є красномовною – РФ і далі намагається дотримуватися власної картини світу, яку сприймає дедалі менше людей», – написала Зеркаль на своїй сторінці у Facebook.

«Радники РФ виявились винахідливими юридичними гімнастами – аби представити цілісну позицію вони використали всі можливі і неможливі зачіпки, які подеколи суперечать самим собі. Складається враження, що жоден суд у світі і жодна норма права не забороняє Росії безкарно нищити людей. Це не так. І ми досить аргументовано це доведемо», – додала Зеркаль.

Нагадаємо, російські дипломати 7 березня під час слухань у Міжнародному суді ООН у справі «Україна проти Росії» замість доказів використовували поширювані Кремлем фейкові новини.