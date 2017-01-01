Сьогодні в Москві пройдуть консультації по Донбасу з главою місії ОБСЄ

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Остання зустріч «нормандської четвірки» на рівні глав МЗС пройшла в Мюнхені 18 лютого

Глава Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на Україні Ертугрул Апакан і спеціальний представник голови ОБСЄ в Контактної групи Мартін Сайдік проведуть 16 березня консультації в Москві по ситуації в Україні.

Про це заявив в середу чинний голова ОБСЄ, міністр у справах Європи, інтеграції та зовнішніх зносин Австрії Себастьян Курц.

«Курц підкреслив важливість підтримки сильного каналу зв’язку між країнами нормандського формату (Франція, Німеччина, Росія, Україна) і представниками ОБСЄ на місцях, включаючи СММ. У зв’язку з цим він зазначив, що в Москві 16 березня пройдуть консультації з главою СММ ОБСЄ, послом Ертугрул Апаканом і спеціальним представником чинного голови, послом Мартіном Сайдіком. Подальші консультації заплановані в Києві, Берліні та Парижі» — йдеться в заяві голови ОБСЄ в зв’язку з ескалацією напруженості в Донбасі і частих загроз для роботи спостерігачів.

Остання зустріч «нормандської четвірки» на рівні глав МЗС пройшла в Мюнхені 18 лютого «на полях» конференції з безпеки, лідери останній раз збиралися в Берліні в листопаді 2016 року.