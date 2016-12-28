  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сьогодні в Сенаті США відбудуться два слухання щодо загроз з боку Росії

    • Вчора, 06:16
    • Розсилка

    В сенатському Комітеті зі збройних сил, очолюваному Джоном Маккейном, заплановані слухання, присвячені закордонним кіберзагрозам

    Одразу два слухання з питань кіберзагроз, насамперед, з боку Росії, відбудуться у четвер в Комітеті з питань збройних сил і Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США.

    Про це повідомила в середу Українська служба «Голосу Америки».

    «На четвер в сенатському Комітеті зі збройних сил, очолюваному Джоном Маккейном, заплановані слухання, присвячені закордонним кіберзагрозам Сполученим Штатам. Зі своїми висновками сенаторів ознайомлять директор Офісу національної розвідки Джеймс Клеппер, заступник міністра оборони з питань розвідки Марсель Леттр ІІ та адмірал Майкл Роджерс, командуючий об’єднаним кіберкомандуванням США. Після відритих для публіки слухань має пройти і закритий брифінг для сенаторів з цих же питань», - йдеться в повідомленні.

    Того ж дня в сенатському Комітеті з закордонних відносин заплановані слухання, присвячені відповіді адміністрації Барака Обама на російські хакерські атаки та переслідуванню американських дипломатів за кордоном.

    «Повний склад комітету, за закритими дверима, з діями російського уряду та його агентів ознайомлять помічник державного секретаря Вікторія Нуланд, директор Офісу закордонних місій Джентрі Сміт та заступник помічника Міністра внутрішніх справ з кібербезпеки та комунікації Денні Толер», - зауважується в публікації.

    При цьому звертається увага, що подібні слухання також ініціюються в Палаті представників. Так, у вівторок конгресмен Грегорі Мікс звернувся до голови Комітету у закордонних справах Еда Ройса з проханням провести слухання, присвячені російському втручанню в американські вибори.

    «Під час минулих виборів стало зрозуміло, що деякі закордонні діячі за вказівкою російського уряду скористалися вразливістю нашої виборчої системи, намагаючись її підірвати, так само як вони це зробили в інших демократичних країнах», - зауважив конгресмен Мікс у листі до Ройса.

    Читайте також
    США кібератака
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ