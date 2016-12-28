Сьогодні в Сенаті США відбудуться два слухання щодо загроз з боку Росії

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В сенатському Комітеті зі збройних сил, очолюваному Джоном Маккейном, заплановані слухання, присвячені закордонним кіберзагрозам

Одразу два слухання з питань кіберзагроз, насамперед, з боку Росії, відбудуться у четвер в Комітеті з питань збройних сил і Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США.

Про це повідомила в середу Українська служба «Голосу Америки».

«На четвер в сенатському Комітеті зі збройних сил, очолюваному Джоном Маккейном, заплановані слухання, присвячені закордонним кіберзагрозам Сполученим Штатам. Зі своїми висновками сенаторів ознайомлять директор Офісу національної розвідки Джеймс Клеппер, заступник міністра оборони з питань розвідки Марсель Леттр ІІ та адмірал Майкл Роджерс, командуючий об’єднаним кіберкомандуванням США. Після відритих для публіки слухань має пройти і закритий брифінг для сенаторів з цих же питань», - йдеться в повідомленні.

Того ж дня в сенатському Комітеті з закордонних відносин заплановані слухання, присвячені відповіді адміністрації Барака Обама на російські хакерські атаки та переслідуванню американських дипломатів за кордоном.

«Повний склад комітету, за закритими дверима, з діями російського уряду та його агентів ознайомлять помічник державного секретаря Вікторія Нуланд, директор Офісу закордонних місій Джентрі Сміт та заступник помічника Міністра внутрішніх справ з кібербезпеки та комунікації Денні Толер», - зауважується в публікації.

При цьому звертається увага, що подібні слухання також ініціюються в Палаті представників. Так, у вівторок конгресмен Грегорі Мікс звернувся до голови Комітету у закордонних справах Еда Ройса з проханням провести слухання, присвячені російському втручанню в американські вибори.

«Під час минулих виборів стало зрозуміло, що деякі закордонні діячі за вказівкою російського уряду скористалися вразливістю нашої виборчої системи, намагаючись її підірвати, так само як вони це зробили в інших демократичних країнах», - зауважив конгресмен Мікс у листі до Ройса.