Сьогодні в Україні буде тепло й переважно без опадів

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В Києві сьогодні без опадів, температура вдень від +17 до +19

Погода на сьогодні: 18 травня 2017 року в Україні переважно без опадів, дощі очікуються тільки місцями у східних і північних регіонах, температура вдень від +12 до +23.

Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами українських синоптиків, на сході України сьогодні пройдуть невеликі дощі, температура повітря вдень становитиме від +12 до +14, вночі до +5.

У центральних регіонах опадів не очікується, температура вдень від +15 до +18, вночі до +7.

На півдні України без опадів, температура повітря вдень становитиме від +16 до +20, вночі до +11, у Криму вдень до +19.

На заході також без опадів, вдень температура повітря становитиме від +16 до +23, вночі до +9.

На півночі дощі можуть пройти в Сумській та Чернігівській областях, вдень від +15 до +19, вночі до +6.

В Києві сьогодні без опадів, температура вдень від +17 до +19, вночі від +4 до +6.