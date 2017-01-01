Сьогодні в Україні дощитиме

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Фото: Prolviv Температура вдень становитиме 9-14° тепла, на високогір’ї Карпат — 2-7° тепла.

Буде хмарно та вітряно

Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощ. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентра.

«22 квітня в Україні пануватиме хмарна погода з проясненнями. У південних та східних областях вночі і вранці дощ з мокрим снігом, у західних та північних областях вранці і вдень невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів», — йдеться в повідомленні.

Вітер буде переважно південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с, у південній частині та західних областях — місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень становитиме 9-14° тепла, на високогір’ї Карпат — 2-7° тепла.

У Києві теж хмарно. Вранці та вдень синоптики прогнозують невеликий дощ.

Температура вдень становитиме 9-11°.