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    Сьогодні в Україні дощитиме

    • Сьогодні, 08:34
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    <p>Температура вдень становитиме 9-14&deg;&nbsp;тепла, на&nbsp;високогір&rsquo;ї Карпат&nbsp;&mdash; 2-7&deg;&nbsp;тепла.</p>
    Фото: Prolviv

    Температура вдень становитиме 9-14° тепла, на високогір’ї Карпат — 2-7° тепла.

    Буде хмарно та вітряно

    Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощ. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентра.

    «22 квітня в Україні пануватиме хмарна погода з проясненнями. У південних та східних областях вночі і вранці дощ з мокрим снігом, у західних та північних областях вранці і вдень невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів», — йдеться в повідомленні.

    Вітер буде переважно південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с, у південній частині та західних областях — місцями пориви 15-20 м/с.

    Температура вдень становитиме 9-14° тепла, на високогір’ї Карпат — 2-7° тепла.

    У Києві теж хмарно. Вранці та вдень синоптики прогнозують невеликий дощ.

    Температура вдень становитиме 9-11°.

    прогноз погоди Київ
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