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    Сьогодні в Україні очікується дощова погода

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    Прогноз погоди на сьогодні
    Прогноз погоди на сьогодні

    Температура коливатиметься від 0 до 6 градусів тепла

    Сьогодні, 21 лютого, в Україні очікуються дощі. Середня температура становитиме від 0 до +6. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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    У західних, північних та центральних областях очікується помірний мокрий сніг та дощ, на Закарпатті та в Карпатах сильні опади, на решті території місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу.

    У Києві температура становитиме від 2° до 4° тепла.

    Вночі та вранці у східній частині України місцями туман. На дорогах, окрім півдня країни, подекуди ожеледиця.

    Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних, а вдень в більшості областей місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла

    На крайньому заході країни та півдні Одещини очікується до 8° тепла.

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