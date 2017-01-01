Сьогодні в Україні очікується незначний мокрий сніг та дощ

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На сході та заході країни передбачаються сильні пориву вітру

Сьогодні в Україні спостерігатиметься хмарна з проясненнями погода, очікуються ожеледиці. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Так, в середу по всі Україні очікуються невеликий мокрий сніг та дощ, в Карпатах та на Закарпатті сильний мокрий сніг та дощ. Лише у південних областях опадів не передбачається.

Вітер, за прогнозами синоптиків, буде західний, зі швидкістю 7-12 м/с, у східних та західних областях очікуються пориви до 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат — 25-28 м/с.

На дорогах, крім південної частини країни, подекуди прогнозується ожеледиця.

Температура вдень встановиться на рівні 1-6° тепла.