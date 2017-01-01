Сьогодні в Україні подекуди пройдуть дощі з грозами

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У Києві сьогодні прогнозують дощ, температура вдень до +21

Погода на сьогодні: 16 травня 2017 року на заході і півночі України очікуються дощі з грозами, в інших регіонах без опадів, температура вдень від +16 до +21. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами українських синоптиків, на сході України сьогодні очікуються дощі з грозами тільки в Донецькій області, температура повітря вдень становитиме від +16 до +20.

У центральних регіонах без опадів, температура вдень від +17 до +20.

На півдні України дощі з грозами очікуються тільки в Запорізькій області, температура повітря вдень становитиме від +17 до +20, у Криму до +20.

На заході України сьогодні очікуються дощі з грозами, вдень від +16 до +21, на півночі аналогічна ситуація з опадами, денна температура становитиме від +18 до +21.

У Києві сьогодні очікується дощ, температура вдень від +19 до +21, вночі від +6 до +8.

Прогноз погоди на 16 травня