Сьогодні в Україні подекуди пройдуть дощі з грозами
- Сьогодні, 08:18
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У Києві сьогодні прогнозують дощ, температура вдень до +21
Погода на сьогодні: 16 травня 2017 року на заході і півночі України очікуються дощі з грозами, в інших регіонах без опадів, температура вдень від +16 до +21. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
За прогнозами українських синоптиків, на сході України сьогодні очікуються дощі з грозами тільки в Донецькій області, температура повітря вдень становитиме від +16 до +20.
У центральних регіонах без опадів, температура вдень від +17 до +20.
На півдні України дощі з грозами очікуються тільки в Запорізькій області, температура повітря вдень становитиме від +17 до +20, у Криму до +20.
На заході України сьогодні очікуються дощі з грозами, вдень від +16 до +21, на півночі аналогічна ситуація з опадами, денна температура становитиме від +18 до +21.
У Києві сьогодні очікується дощ, температура вдень від +19 до +21, вночі від +6 до +8.
Прогноз погоди на 16 травня