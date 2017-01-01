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    Сьогодні в Україну повертається похолодання

    • Сьогодні, 07:20
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    Прогноз на сьогодні
    Прогноз на сьогодні

    В Києві стовпчик термометра підніметься до трьох градусів тепла

    Середня температура повітря сьогодні вдень в Україні становитиме +2...+6 градусів; нічні показники коливатимуться від -1 до +5 . Вітер західного напрямку 7-12 м/с,

    У центральних областях очікується дощ зі снігом, температура повітря від +4 до +6.

    На півночі України очікуються опади у вигляді дощу, температура повітря становитиме від +1 до +4

    На сході України очікується дощ зі снігом, температура від +2 до +7

    У південних областях синоптики обіцяють без опадів, температура від +4 до +7.

    У західній частині переважно без опадів, температура повітря в регіоні очікується від +1 до +6.

    У Києві температура становитиме від +1 до +3.

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