Сьогодні в Україну повертається похолодання

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Прогноз на сьогодні

В Києві стовпчик термометра підніметься до трьох градусів тепла

Середня температура повітря сьогодні вдень в Україні становитиме +2...+6 градусів; нічні показники коливатимуться від -1 до +5 . Вітер західного напрямку 7-12 м/с,

У центральних областях очікується дощ зі снігом, температура повітря від +4 до +6.

На півночі України очікуються опади у вигляді дощу, температура повітря становитиме від +1 до +4

На сході України очікується дощ зі снігом, температура від +2 до +7

У південних областях синоптики обіцяють без опадів, температура від +4 до +7.

У західній частині переважно без опадів, температура повітря в регіоні очікується від +1 до +6.

У Києві температура становитиме від +1 до +3.