Сьогодні відбудуться вибори в об'єднаних територіальних громадах

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Фото: Уніан Обиратимуть голів громад із 19 областей.

Обиратимуть 47 голів громад

Сьогодні, 30 квітня, жителі 47 об'єднаних територіальних громад із 19 областей оберуть голів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає «Главком».

«Cьогодні день народження 47 об'єднаних територіальних громад! Жителі громад із 19 областей обирають своїх голів! Люди, нарешті, отримають нагоду змінити своє життя, своєї громади, а відтак – усієї України… Об'єднання громад – це нові можливості для відповідальних і небайдужих громадян. Які готові власноруч творити на своїх територіях Символи Змін – сучасні нові школи, дитсадки, будинки культури, дороги», - написав Зубко.

Нагадаємо у 2017 році наявні об’єднані місцеві громади отримають можливість використати близько дев’яти мільярдів гривень на важливі проекти, так як лікарні, дороги, котельні. Про це раніше заявив Президент України Петро Порошенко.