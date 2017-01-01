  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сьогодні збирається Рада регіонального розвитку

    • Сьогодні, 08:27
    • Розсилка
    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Засідання Ради регіонального розвитку відбудеться під головуванням Петра Порошенка

    У понеділок, 20 березня, під головуванням президента Петра Порошенка відбудеться п’яте засідання Ради регіонального розвитку. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

    Читайте також

    У засіданні планують взяти участь керівництво Кабінету міністрів, Верховної Ради та представники місцевої влади.

    Захід відбудеться у Міжнародному виставковому центрі.

    Початок заходу об 11:00.

    Читайте також
    Петро Порошенко Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ