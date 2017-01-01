Сьогодні збирається Рада регіонального розвитку
- Сьогодні, 08:27
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Розсилка
Петро Порошенко
Засідання Ради регіонального розвитку відбудеться під головуванням Петра Порошенка
У понеділок, 20 березня, під головуванням президента Петра Порошенка відбудеться п’яте засідання Ради регіонального розвитку. Про це повідомляє прес-служба глави держави.
У засіданні планують взяти участь керівництво Кабінету міністрів, Верховної Ради та представники місцевої влади.
Захід відбудеться у Міжнародному виставковому центрі.
Початок заходу об 11:00.