Соратник Кучми і Ющенка жалкує, що Тимошенко не розстріляли



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Тимошенко і Володимир Путін, Москва, 2009 рік

На думку Стецьківа, підписанням газових угод Тимошенко врятувала Путіна і «кинула» Україну

Колишній народний депутат, екс-радник Леоніда Кучми, громадський діяч, польовий командир Майдану 2004 року Тарас Стецьків вважає, що Юлію Тимошенко треба було розстріляти за укладення у 2009 році газової угоди з Росією. Про це він заявив в інтерв’ю «Хвилі».

За його словами, у 2005 році, коли Тимошенко стала прем’єром, вона «вибудовувала собі версію на президентство». «А оскільки вона побачила, що геополітика грає дедалі більшу роль, тоді вона вирішила, що їй ближче домовитися з Путіним. Але в 2005 році це для неї було так, штрих-пунктиром. А вже у 2008 році, коли в Грузії почалася російська агресія в повний зріст… Усе почалося з того, що її попросили не голосувати за резолюцію, яку внесла тоді «Наша Україна» про визнання Росії агресором. Вона зметикувала, що взамін за це можна почати домовлятися. А остаточно союз оформився на газових угодах», – розповів Стецьків.

«Тоді вона відверто кинула і Ющенка, і Україну. Тому що Ющенко у січні 2009 року домовився з усією Європою… Мені це говорили газовики, а я тоді був членом комітету – тоді викликали газовиків: скільки росіяни протримаються, не качаючи газ до Європи? Вони кажуть: два тижні протрималися, ще два – і їм настане гайка, вони здадуться самі. На підставі цієї інформації Ющенко поїхав в Європу і переконав Європу, що треба ще трохи почекати – ми зі своїх запасів викинемо вам газ – і росіяни ляжуть… І тут Юля їде і підписує угоду. Вона врятувала Путіна. За це Тимошенко треба було розстріляти – це я кажу професійно як людина, яка професійно вивчає енергетику з 1994 року», – заявив Стецьків.

«Юля, побачивши, що Ющенко почав домовлятися з Європою, за його відсутності їде в Москву і домовилась», – додав він.

Стецьків вважає, що коли Тимошенко планувала домовитись з Путинім, сподіваючись, що вона його обкрутить, Путін уже прорахував її ходи. «Вона б їх (угоди. – Ред.) не поміняла. Знаючи російську державну машину – ніфіга. Вони б їй на шию такий зашморг накинули, що вона б і не смикнулась. Але реалії такі: коли українці думають обхитрити один одного за допомогою росіян, закінчується тим, що росіяни приходять сюди все більше і більше», – резюмував екс-нардеп.