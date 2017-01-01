Союзній державі Росії і Білорусі кінець? Путін встановлює прикордонну зону

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Регіональні управління ФСБ в Смоленській, Псковській і Брянській областях повинні встановити на кордоні попереджувальні знаки

На кордоні Росії з Білоруссю буде встановлена прикордонна зона. Таке розпорядження віддав директор ФСБ Олександр Бортніков. Рішення прийнято для «створення необхідних умов охорони державного кордону РФ».

Регіональні управління ФСБ в Смоленській, Псковській і Брянській областях повинні встановити на кордоні попереджувальні знаки, а також визначити час і місця в'їзду в прикордонну зону.

Проекти наказів Бортнікова опубліковані на офіційному порталі правової інформації - для Смоленської, Псковської і Брянської областей. У них вказані точні координати, де повинна бути встановлена прикордонна зона.

Нагадаємо, президент Білорусії Олександр Лукашенко 9 січня підписав указ про безвізовий в'їзд в країну для громадян 80 держав. Дія указу розповсюджується на громадян країн Євросоюзу, США та цілого ряду інших держав. Вони зможуть в'їжджати до Білорусі без віз на термін до п'яти днів через аеропорт Мінська.