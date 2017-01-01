Спецкомісія Одеської міськради перевірить прибережні забудови Ківана

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Приморські схили Одеси

Якщо найближчим часом не вжити заходів, то прибережні схили Одеси може спіткати доля Чорноморська

Робоча група у складі двох депутатських комісій Одеської міськради перевірить забудову прибережних схилів, яку веде сирійський бізнесмен Аднан Ківан. За таке рішення одноголосно проголосували 50 присутніх депутатів у ході чергової сесії Одеської міськради, 26 квітня.

Ініціатором створення робочої групи став депутат Олександр Іваницький (фракція «Довіряй справам»), який прямо в залі на слайдах показав ситуацію в прибережній зоні Одеси, пишуть Українські новини.

«В адресу нашої депутатської комісії регулярно надходять звернення громадян і громадських діячів з проханням розібратися в ситуації на приморських схилах міста. На цих кадрах чітко видно, що ситуація практично досягла своєї критичної точки. Через нестійкість схилу зсувні процеси можуть активізуватися в будь-який момент. Інтенсивна забудова, яку сьогодні веде на цій ділянці компанія «Кадорр», може призвести до руйнівних наслідків», - зазначив Іваницький.

За словами депутата, якщо найближчим часом не вжити заходів, то прибережні схили Одеси може спіткати доля Чорноморська.

«Чорноморськ – як яскравий приклад безвідповідальності і профанації забудовника. Виходячи із ситуації, Одеса знаходиться в зоні аналогічного ризику», - акцентував депутат.

За інформацією Іваницького, аналогічна ситуація з рухом ґрунтів спостерігається в районі забудови на вулиці Каманіна і колишнього санаторію «Нафтовик».

Найближчим часом робоча група у складі двох депутатських комісій, профільних фахівців та працівників виконкому проведе комплексну перевірку прибережних схилів міста.