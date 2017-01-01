Спецслужби затримали військового, який торгував боєприпасами

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Військового з Херсонщини підозрюють у торгівлі боєприпасами

СБУ затримала військового в Херсонській області за торгівлю боєприпасами

Служба безпеки України за торгівлю викраденими з військової частини боєприпасами затримала військового в Херсонській області. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили військовослужбовця однієї з військових частин Херсонської області, який займався торгівлею викрадених з сховища частини боєприпасів.

«Правоохоронці затримали зловмисника поблизу місця дислокації частини при спробі продажу двох гранат і семи протитанкових мін. Кожна з мін містить близько 7 кг вибухової речовини – тротилу», - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що за даним фактом відкрито кримінальну справу, тривають слідчі дії.