  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Спецслужби затримали військового, який торгував боєприпасами

    • Сьогодні, 14:50
    • Розсилка
    Військового з Херсонщини підозрюють у торгівлі боєприпасами
    Військового з Херсонщини підозрюють у торгівлі боєприпасами

    СБУ затримала військового в Херсонській області за торгівлю боєприпасами

    Служба безпеки України за торгівлю викраденими з військової частини боєприпасами затримала військового в Херсонській області. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

    Співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили військовослужбовця однієї з військових частин Херсонської області, який займався торгівлею викрадених з сховища частини боєприпасів.

    «Правоохоронці затримали зловмисника поблизу місця дислокації частини при спробі продажу двох гранат і семи протитанкових мін. Кожна з мін містить близько 7 кг вибухової речовини – тротилу», - йдеться в повідомленні.

    В СБУ зазначили, що за даним фактом відкрито кримінальну справу, тривають слідчі дії.

    СБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ