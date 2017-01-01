До 10 років в'язниці. СБУ з’ясувала, хто співав «Боже, царя храни» під Софією Київською

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Хресна хода УПЦ МП

Правоохоронці вбачають у діях окремих мирян посягання на територіальну цілісність України

Головне управління СБУ ідентифікувало кількох осіб, учасників Хресної ходи, які скандували вигуки на виконували імперіалістичні пісні біля київського храму Софія Київська.

Про це стало відомо «Главкому» з ухвали Печерського райсуду Києва від 7 квітня.

Так, 17 липня 2016 року під час масового публічного заходу у вигляді Хресної ходи поблизу культового об'єкту Софія Київська керівником релігійних організацій «Союз Православних братств України» та «Братство святого Архістратига Михаїла УПЦ» Валентином Лукияником виконувався гімн Російської імперії «Боже, царя храни» та виголошувались заклики «Пусть воскреснет вторая Россия».

Крім того, учасники акції у руках тримали символіку Російської імперії, портрети російського царя Миколи II, а також сиділи на могилі першого патріарха України.

Служба безпеки України кваліфікувала в діях вказаних осіб ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України («Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України»). За це їм світить від 5 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

Як повідомляв «Главком», Хресна хода, ініційована Українською православною церквою Московського Патріархату, розпочалася 3 липня 2016 року із Святогірської лаври на Донеччині і завершилася 27 липня біля Києво-Печерської лаври.