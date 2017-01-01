Співробітник СБУ був біля дому Шеремета в ніч перед вбивством, - ЗМІ

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Відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета

Устименко був присутній біля будинку Шеремета, коли під автівку журналіста було підкладено вибухівку

Колишній чи теперішній співробітник СБУ був помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета.

«СБУшника» змогли ідентифікувати журналісти OCCRP та Слідства.Інфо, які провели незалежне розслідування вбивства, що сталося 20 липня 2016 року.

Згідно з даними розслідування, співробітник на ім'я Ігор Устименко працював в СБУ принаймні до 2014 року. Сам Устименко відмовився коментувати свої зв'язки зі службою. СБУ відмовилася надавати коментарі для фільму.

Устименко був присутній біля будинку Шеремета принаймні кілька годин уночі, коли під автівку журналіста було підкладено вибухівку.

Він приїхав на місце події на Шкоді Октавії 2551 сірого кольору. Її зафіксували кілька камер спостереження в районі, де проживав Павло.

Автівка зареєстрована на іншу особу, Зарецьку Наталію Леонідівну.

Ані Зарецька, ані Устименко не змогли пояснити факту та мети використання авто людиною, яка має зв'язок з українською спецслужбою.

Джерело: Громадське