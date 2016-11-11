Справа Грабовського: ключового свідка, ймовірно, вбито



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Грабовський

Тіло, яке, можливо, належить Сергію Федосенку, було знайдено в Одесію. В базі даних поліції вказано, що воно невпізнане

Помічника адвоката Оксани Соколовської, який був свідком у справі про вбивство Юрія Грабовського, ймовірно, вбито. Розсилку з таким повідомленням зробила Національна асоціація адвокатів.

У себе на сторінці у Facebook Соколовська повідомила, що 5 січня отримала дзвінок зі служби розшуку людей Національної поліції, куди її запросили на упізнання трупа, схожого на Сергія Федосенка. За її словами, подібність, відповідно до фото, становить 90%.

Соколовська уточнила, що тіло було знайдено в Одесі і в базі даних вказано як невпізнане. «Мати Федосенка відмовилася їхати на впізнання з незрозумілих для мене і слідства причин», – повідомила Соколовська. Адвокат додає, що надалі з нею не виходили на зв'язок і не надали інших фото та деталей убивства цієї людини.

Сергій Федосенко останнім бачив Юрія Грабовського в офісі 6 березня 2016 року у супроводі невідомого. Юрій Грабовський був адвокатом одного із російських спецпризначенців – Олександра Александрова. У березні Грабовський зник і наприкінці березня 2016 року був знайденим убитим.

Адвокати сестри Грабовського звернулися до Ради адвокатів України у грудні 2016 року з приводу погроз, які їм надходили через їхню правову позицію у справі. РАУ вирішила звернутися до правоохоронних органів з приводу цієї ситуації.

Нагадаємо, 25 березня 2016 року з'явилася інформація про зникнення Грабовського, який захищав військовослужбовця ГРУ Генштабу РФ Олександра Александрова в київському суді. Того ж дня заступник генерального прокурора України – головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що Грабовського було вбито. Також, за його словами, в Одеській області затримали підозрюваного в причетності до вбивства; він вказав на місце вбивства і поховання тіла адвоката. Після вбивства Грабовського Соколовську, яка захищала інтереси іншого російського військовослужбовця (Євгена Єрофєєва), було взято під цілодобову охорону співробітниками Служби безпеки України.