Справа на 5 млрд грн: ОПЗ програв суд Фірташу

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Одеський припортовий завод

Апеляційний суд залишив без змін рішення про дозвіл компанії Ostchem Holding Limited стягнути з ПАТ «Одеський припортовий завод» 5 млрд 24 млн гривень боргу

Апеляційний суд Одеської області розглянув скаргу адміністрації Одеського припортового заводу на рішення Южненського міського суду про стягнення 5,2 млрд гривень за поставлений заводу газ компанією Ostchem Holding Limited, пов'язаною з олігархом Дмитром Фірташем.

Про це повідомила Укрінформу керівник інформаційного центру Апеляційного суду Ірина Максимець.

«Апеляційний суд під головуванням Олександра Журавльова розглянув і залишив без змін рішення Южненського міського суду №226/785/3879/17 від 6 березня 2017 року про стягнення з ПАТ «Одеський припортовий завод» на користь компанії Ostchem Holding Limited 5,2 млрд гривень боргу за газ», - зазначила Максимець.

Головуючий суддя Журавльов оприлюднив поки що лише резолютивну частину рішення.

У судовому засіданні взяли участь представники Фонду держмайна України і компанії Ostchem Holding Limited, юристи ПАТ «Одеський припортовий завод» до суду не з'явились, уточнили в суді.

Як повідомлялося, Стокгольмський арбітражний суд задовольнив 25 липня 2016 року позов компанії Ostchem і стягнув з ПАТ «Одеський припортовий завод» $193,36 млн основного боргу за постачання газу і $57,8 млн пені за прострочення платежів.

Після цього компанія Ostchem Holding Limited Ostchem звернулася до Южненського міського суду Одеської області, щоб легалізувати це рішення на території України. Южненський міський суд надав компанії Ostchem Holding Limited дозвіл на примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду.

Зокрема, суд дозволив компанії Ostchem Holding Limited стягнути з ПАТ «Одеський припортовий завод» 5 млрд 24 млн гривень боргу.

Компанія Ostchem Holding Limited з 2012 року була єдиним постачальником газу на завод, а інші компанії Фірташа - монопольними покупцями продукції заводу з березня 2013 року.