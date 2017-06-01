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    Справа Нємцова: прокурор просить визнати всіх підсудних винними

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    Підозрювані у вбивстві Бориса Нємцова
    Підозрювані у вбивстві Бориса Нємцова

    На думку прокурора, провину всіх підсудних доведено повною мірою

    У Московському окружному військовому суді завершилося судове слідство у справі про вбивство російського політика Бориса Нємцова.

    Про це повідомляє «Новая газета».

    В четвер почалася стадія судових дебатів. Першою виступила сторона обвинувачення. Промова прокурора Марії Семененко тривала протягом усього дня. Вона нагадала фабулу обвинувачення: підсудних Заура Дадаєва, Анзора і Шадіда Губашевих, Темірлана Ескерханова і Хамзата Бахаєва обвинувачують у скоєнні вбивства за наймом і незаконному обороті зброї у складі організованої групи.

    На думку прокурора, провину всіх підсудних доведено повною мірою.

    «Сукупність доказів дає змогу впевнено й однозначно стверджувати, що всі підсудні причетні до скоєння злочину. Є й інші причетні до справи, їх поки не встановили. Але зайвих на лаві підсудних немає», – заявила Семененко.

    Сторона потерпілих і захист обвинувачених виступлять у дебатах у вівторок, 6 червня, повідомляє видання.

    Опозиціонера Нємцова застрелили біля Кремля пізно ввечері 27 лютого 2015 року.

    За обвинуваченням у його вбивстві заарештували п'ятьох уродженців Чечні.

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