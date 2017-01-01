Справа «ОГХК»: НАБУ затримало четвертого учасника корупційної схеми

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Затриманий причетний до завдання збитків ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» на суму понад 300 млн грн

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали четвертого учасника корупційної схеми, через яку ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» зазнало збитків на суму понад 300 млн грн. Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

«...детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали четвертого учасника корупційної схеми, через яку ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» зазнало збитків на суму понад 300 млн грн. Ним виявився громадянин України, директор однієї з компаній-посередників, зареєстрованої в Гонконгу» - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 січня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП вручили в.о. голові правління ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (100% належить державі) повідомлення про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3. ст.27, ч.3 ст.28 («Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою»), ч.2 ст. 364 («Зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки») Кримінального кодексу України.

Підозрюваного разом із ще двома особами (начальником відділу продажів і маркетингу ПАТ «ОГХК» та екс-заступником директора ДП «ОГХК» (згодом перетворене на ПАТ «ОГХК») затримано у Києві цього ж дня.

За версію слідства, затримані причетні до завдання збитків ДП на суму понад 300 млн грн.

Тривають слідчі дії, в ході яких вилучена комп’ютерна техніка, яка, за версією слідства, могла використовуватися в злочинних цілях.