Справу про вбивство у Кривому Озері завершено: слідство знайшло четвертого підозрюваного

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Справа вбивства у Кривому Озері передена до суду

Справа була складною, але вдалося знайти докази щодо причетності четвертого поліцейського, розповів прокурор

Завершено слідство у справі про вбивство під час затримання працівниками поліції мешканця Кривого Озера на Миколаївщині, обвинувальний акт відправлено до суду.

Про це на брифінгу 29 грудня сказав заступник прокурора Миколаївської області Степан Божило, повідомляє «Укрінформ».

«Завершено досудове розслідування у справі про вбивство мешканця Кривого Озера Олександра Цукермана. Протягом чотирьох місяців слідчим вдалося добути максимальну кількість доказів і довести вину чотирьох підозрюваних у цій справі працівників поліції. Обвинувальний акт скерований до суду», – заявив Божило.

За його словами, чотирьом підозрюваним пред’явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 365 КК України – перевищення влади та службових повноважень. Крім того, одному з них, Денису Ляхвацькому, пред’явлено обвинувачення в навмисному вбивстві за ч. 1 ст. 115.

Прокурор зазначив, що справа була складною, адже не було достатньої кількості свідків, подія відбувалася вночі. Основними її свідками стали самі працівники правоохоронних органів, потерпілий та його родичі. Сусіди, які начебто щось чули про цей злочин, на місці події не були і нічого конкретного пояснити не могли.

«Троє обвинувачених Денис Ляхвацький, Олександр Причипойда і Микола Хоменко активно співпрацювали зі слідством, завдяки їх показам стало можливим зібрати достатні докази, щоб пред’явити підозру четвертому поліцейському Роману Богачу», – сказав Божило.

Як повідомляв Укрінформ, інцидент, що стався 24 серпня цього року у смт Криве Озеро на Миколаївщині, набрав величезного суспільного резонансу. Під час затримання працівниками поліції загинув місцевий мешканець Олександр Цукерман.

За підозрою у скоєнні злочину по гарячих слідах було затримано трьох працівників поліції. Двох з них – Олександра Причипойду та Миколу Хоменка випустили під заставу у 120 тисяч гривень кожного.

15 листопада з'явився четвертий підозрюваний, який раніше проходив свідком. Це Роман Богач. Йому також пред'явлено підозру по ст. 365 ч. 2. До нього суд застосував запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло з 22 години вечора до 7 години ранку.

І лише Денис Ляхвацький досі перебуває у СІЗО.

Джерело: Укрінформ